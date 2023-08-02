Всё для народа: «ПриватБанк» продлил срок действия всех карт на 2 года, но с условием

Государственный «ПриватБанк» автоматически продлил срок действия платёжных карт на два года.

Об этом пресс-служба банка сообщила 1 августа в Telegram.

Клиентам не нужно перевыпускать карты, они будут работать ещё 24 месяца сверх срока, указанного на карте, говорится в сообщении.

После продления их владельцам по-прежнему будут доступны такие операции, как:

оплата в магазинах через POS-терминал;

снятие наличных в банкоматах;

операции в приложении «Приват24»;

пополнение счёта любым способом.

Единственное ограничение для карт с продлённым сроком касается расчётов в интернете. Чтоб совершить оплату в сети, необходимо создать цифровую карту в «Приват24» и перевести на неё свои деньги.

Как сообщала Одесса News, Государственный и гарантированный государством долг Украины на 1 июля 2023 года составил 128,81 млрд долл., таким образом увеличившись в июне на 3,2 млрд долл.

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