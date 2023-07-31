Госдолг Украины в июне вырос на $3,2 миллиарда

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 1 июля 2023 года составил 128,81 млрд долл., таким образом увеличившись в июне на 3,2 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что на 30 июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 710,42 млрд грн, или 128,81 млрд дол. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 184,22 млрд. грн. (67,60% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 87,08 млрд. дол. США; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1526,2 млрд грн (32,40%), или 41,74 млрд дол. США.

В июне 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 116,93 млрд грн и в долларовом эквиваленте — на 3,2 млрд дол. США.

Для справки. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на 13,4 млрд. долларов. и достиг 78,5% ВВП к концу года.

Как сообщала Одесса News, с начала войны международные партнёры выделили для Украины около €170 млрд. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций.

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