Работник одесского райсуда помогал мошенникам завладеть жильём умерших

Руководитель аппарата одного из районных судов Одессы, являясь одним из уполномоченных подписывать электронные копии судебных решений, способствовал преступной группе в завладении квартирами одиноких умерших граждан в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый загружал в Единый государственный реестр судебных решений несуществующие решения суда и выдавал письма об их наличии в суде. Таким образом, на основании поддельных решений суда, злоумышленники незаконно завладели по меньшей мере 3 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму 1,6 млн. гривен.

Подозреваемому сообщено о подозрении по фактам пособничества в мошенничестве и внесении ложных сведений в автоматизированную систему, функционирующую в суде.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и наложению ареста на его имущество.

По организатору и членам преступной группы следствие продолжается.

Как сообщала Одесса News, трёх жительниц Одессы будут судить за мошенническое завладение землёй по ул. Зои Космодемьянской стоимостью 7 млн грн.

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