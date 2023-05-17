Суд вернул Одессе землю по ул.Пестеля стоимостью 24,5 млн грн

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуроров и оставил в силе решение суда первой инстанции, которым удовлетворён иск Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы и возвращён территориальной общине города земельный участок по ул.Пестеля площадью 0,38 га стоимостью 24,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Прокурором в суде доказано, что земля передана Одесским городским советом в аренду для строительства внеконкурентным способом, вопреки требованиям законодательства.

В частности, общество имело право на получение участка значительно меньшей площади, которая необходима была только для обслуживания объектов недвижимости, расположенных на нём.

Однако, земельный участок предприятию был предоставлен для строительства нового объекта – двухсекционного 16-этажного жилого дома с торговыми и офисными помещениями и подземным паркингом, с последующим сносом существующих нежилых зданий.

В то же время для строительства нового объекта недвижимости земля могла быть передана в пользование только на основании аукциона.

Суд согласился с доводами прокурора и признал незаконным решение горсовета и недействительным договор аренды и обязал общество вернуть земельный участок территориальному обществу г. Одессы.

Как сообщала Одесса News, в мае СБУ задокументировала противоправные действия организованной группы, участники которой незаконно завладели недвижимостью в Одессе.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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