За коррупцию будут судить главу райотдела исполнительной службы в Одесской области

Прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из районных отделов государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) по факту получения неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что руководитель отдела наладил противоправную схему по систематическому получению взяток от сторон исполнительного производства за быстрое исполнение решений суда без открытия производства и уплаты в бюджет 10% исполнительного сбора.

По информации облпрокуратуры, за ускорение выполнения решения суда о взыскании 20 тыс долл. США долга, чиновник предложил решить вопрос с должником за 3% от суммы. Обвиняемый склонял истца не предъявлять исполнительный документ, ведь в случае возврата долга на исполнение решения суда, он получит деньги в гривне, что не выгодно. Кроме того, должник, скорее всего, будет обжаловать действия госисполнителей и решение суда, что значительно затянет процесс возврата долга по срокам.

После получения 600 долл. США взятки чиновника задержали на его рабочем месте.

В настоящее время обвиняемый отстранён от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года правоохранителями разоблачена схема хищения с участием госслужащих средств одесского областного бюджета, предназначенных на ремонтно-строительные работы.

Фото: Одесская облпрокуратура

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