Пентагон расследует утечку секретных документов о контрнаступлении ВСУ

Пентагон расследует утечку секретных документов в соцсети, касающихся планов США и НАТО по планируемому контрнаступлению ВСУ.

Об этом говорится в публикации издания The New York Times, которое ссылается на должностных лиц администрации президента Джо Байдена, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в Тwitter и Теlegram недавно были размещены фотографии схем ожидаемых поставок оружия, численности войск и других планов. Американцы вроде бы работали над тем, чтобы удалить эти документы, но по состоянию на вечер четверга им это не удалось.

«Мы знаем об информации в социальных сетях, и министерство (обороны) изучает этот вопрос», — заявила замглавы Пентагона Сабрина Сингх.

Документы не содержат конкретных боевых планов, например, как, когда и где Украина начнёт наступление, а отражают лишь потребности ВСУ по состоянию на 1 марта. В документах упоминается, например, уровень расхода боеприпасов для HIMARS.

Непонятно, как документы попали в социальные сети. Обнародованные российскими источниками документы могут быть частично изменены, чтобы скрыть реальную ситуацию с потерями российских войск и преувеличить потери ВСУ.

Один документ с грифом «совершенно секретно» содержит информацию о ситуации по состоянию на 1 марта. Другой — представляет перечень украинских военных подразделений, техники и учений с расписанием на январь-апрель. В нём говорится, что задержка с поставкой военной техники повлияет на подготовку и готовность к выполнению задач в установленные сроки.

Как сообщала Одесса News, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, «возможная победа России в войне будет трагедией для Украины, но также это может нести опасность и для стран НАТО, поэтому важно не допустить такого сценария».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod