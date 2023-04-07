Си Цзиньпин Макрону: Война в Украине — не моё дело

Китайский лидер Си Цзиньпин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном «не показал признаков» изменения позиции по поводу войны России против Украины.

Об этом заявило издание Politico 6 апреля, пишет Гордон.

Отмечается, что Си Цзиньпин поддержал свою ранее высказанную позицию в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что «у всех сторон» есть «разумные опасения по поводу безопасности», и «не дал ни малейшего намёка» на то, что он будет использовать своё влияние, чтобы помочь завершить конфликт.

Политик сказал, что Китай готов вместе с Францией «обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональными и спокойными». Также, по его словам, мирные переговоры должны быть возобновлены «как можно скорее, принимая во внимание разумную озабоченность всех сторон безопасностью в отношении Устава ООН, стремясь к политическому урегулированию и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности».

Французский дипломат на условиях анонимности рассказал изданию, что во время беседы с Си Цзиньпином Макрон выразил обеспокоенность Запада тем, что Пекин может поставить оружие России. В ответ китайский лидер сказал, что «эта война – не его дело».

Во время брифинга после встречи Макрон призвал Си Цзиньпина открыто осудить российскую агрессию против Украины.

Издание отметило, что китайский лидер говорил о необходимости для воюющих сторон «защищать жертв, включая женщин и детей», но прямо не упомянул Россию в своём выступлении.

Для справки. Макрон прибыл в Китай 5 апреля. Вместе с ним приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что важная тема встреч с Си Цзиньпином – война в Украине.

Перед визитом в Пекин Макрон провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Оба лидера заявили о своей общей готовности привлечь Китай для ускорения окончания войны в Украине и принять участие в построении прочного мира в регионе.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Как сообщала Одесса News, по заявлению главы Евргопейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен во время брифинга 6 апреля после встречи с китайским лидером, Си Цзиньпин готов поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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