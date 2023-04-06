Председатель КНР готов поговорить с Президентом Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин готов поговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявила глава Евргопейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга после встречи с китайским лидером, информирует издание ГОРДОН. Видео пресс-конференции опубликовано в Twitter главы ЕК.

«Было интересно услышать, что президент Си подтвердил свою готовность поговорить», – сказала фон дер Ляйен.

Она назвала такие слова позитивными. Глава ЕК добавила, что Си Цзиньпин заявил: позвонит Зеленскому, когда будут «подходящие условия и время».

Кстати. Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун в интервью The New York Times, опубликованном 5 апреля, заявлял, что Си Цзиньпин до сих пор не созвонился с президентом Украины из-за большой занятости.

Для справки. 13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания отмечали, что звонок Си Цзиньпина Президенту Украины состоится после визита китайского лидера в Москву, который прошёл 20–22 марта. Пока что разговор украинского и китайского лидеров не состоялся.

Зеленский, говоря о возможном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, рассказал 21 марта, что «какие-то сигналы» в Киеве получали, «но подтверждения не было» – «конкретики пока никакой нет». В Офисе президента Украины заявили 22 марта, что Украина инициирует разговор Зеленского и Си Цзиньпина, но есть определённые сложности из-за позиции КНР.

29 марта Зеленский заявил, что ждёт Си Цзиньпина в Украине. Глава Украинского государства считает, что Си Цзиньпин относится к тем мировым лидерам, кто до сих пор колеблется в поддержке Украины в войне, развязанной Россией. Государствам, которые колеблются, Украина всё равно посылает сигналы о готовности «встречаться, обсуждать, говорить» и ждёт от них ответа.

Как сообщала Одесса News, Китай выступает за отказ от размещения ядерного оружия за границей всеми владеющими им государствами.

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