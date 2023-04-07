Христиане восточного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Христиане восточного обряда 7 апреля празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — один из главных праздников в православном календаре.

Этот праздник отмечается ещё с IV века и посвящён событию, описанному в Евангелии апостолом Лукой. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о предстоящем рождении ею Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира. Слова архангела были первой благой вестью не только для Девы Марии, но и для всего человечества после его грехопадения, то есть со времён Адама и Евы.

Церковь учит, что Пресвятая Мария не просто узнала, что у неё будет дитя, но и дала на это согласие, и именно в момент произнесения ею слов: «Я раба Господня, пусть будет мне по слову Твоему», и произошло чудо непорочного зачатия.

Праздник Благовещения открывает весну и весь цикл весенних церковных праздников.

Крестьяне с особым уважением относились к Благовещению, поскольку считали, что «Бог в этот день благословляет все растения», поэтому большим грехом было браться за любую работу. Существует поверье, что на Благовещение даже птица не вьёт гнёзда. По легенде, кукушка потому и не имеет своего гнезда и подбрасывает яйца в другие гнёзда, что «некогда на праздник вила гнездо, и за это Бог ей отобрал память». Хозяева в этот день старались не брать яиц с куриных гнёзд, потому что, если прикоснуться к ним рукой, непременно вылупятся цыплята с двумя головами. А ещё существовал обычай в этот день выпускать из клеток птиц.

С Благовещением связано огромное количество народных поверий. К примеру, девушки, идя в этот день за водой, искали цветы первоцвета: это якобы предвещало, что в этом году обязательно придут сваты. Сорванный цветочек надо было положить за пазуху и держать там до Пасхи, когда впервые споют «Христос воскрес!». После этого его клали за иконами — «на счастье». Примечали погоду: «Какова погода на Благовещение, такова и на Пасху». На Благовещение постящимся разрешается есть рыбу.

Люди несли в этот день в храм семена, чтобы освятить их для будущей посадки, потому что считалось: на Благовещение Бог благословляет землю. На наших землях испокон веков на Благовещенье собирались сельские общины на вече, во время которых решали, кто и когда будет обрабатывать нивы вдовам и сиротам. Существовал обычай, что первую весеннюю пахоту начинали в тех семьях, где не было хозяина. Выполняли эту работу с помощью толоки, то есть коллективно и без оплаты.

В храмах совершается всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия. Священнослужители читают литургию святого Иоанна Златоуста. Их праздничное облачение — голубого цвета, символа Пресвятой Богородицы.

После богослужения священники выпускают в небо белых голубей — символическое напоминание людям о Благой вести и свободе, данной каждому Божьему творению.

Как информировала Одесса News, 9 апреля большинство христиан в мире празднуют Пасху по григорианскому календарю, а часть православных церквей отмечают Вербное воскресенье.

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