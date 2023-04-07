Прокуратура обвиняет трёх жительниц Одессы за мошенничество

Трёх жительниц Одессы будут судить за мошенническое завладение землёй по ул. Зои Космодемьянской стоимостью 7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд 3 обвинительных акта в отношении 3 жительниц Одессы по фактам фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения земельными участками и легализации имущества, полученного преступным путём.

Следствием установлено, что предприимчивые гражданки на основании поддельных решений Таировского поселкового совета и государственных актов на право частной собственности завладели мошенническим путём тремя земельными участками площадью 0,1 га каждый по ул. Зои Космодемьянской в Одессе для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений.

«В дальнейшем с целью легализации незаконно полученных земель злоумышленницы заключили договоры купли-продажи и получили средства. Такими противоправными действиями обвиняемые нанесли почти 7 млн грн ущерба законному владельцу земли – Одесской территориальной громаде», — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования по ходатайству прокуроров на указанные участки наложен арест. Также прокурорами предъявлены гражданские иски о возмещении причинённого уголовными правонарушениями вреда.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Килийской районной государственной администрации по факту мошенничество с землёй и злоупотребления властью, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.

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