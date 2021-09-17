При вмешательстве прокуроров школе в Болградском районе вернули 50 га земли

При вмешательстве прокуроров учебному заведению в Болградском районе возвращено 50 га сельскохозяйственных земель стоимостью 1,5 миллиона гривен.

От этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что между Веселокутским заведением общего среднего образования I-III ступеней Теплицкого сельсовета и субъектом предпринимательской деятельности был заключён договор о совместном сотрудничестве сроком на 7 лет. Согласно договору предприятие имело возможность по своему усмотрению владеть и распоряжаться выращенной продукцией на земельном участке, осуществлять сбор и складирование на собственном току собранный урожай и реализовывать его.

То есть, земли образовательного учреждения использовались предприятием для осуществления товарно-сельскохозяйственного производства.

Земельный участок руководством школы прежде всего предоставлялся субъекту предпринимательской деятельности с целью обеспечения необходимых условий для проведения учебной работы учащихся, овладения ими навыков по трудовому обучению, проведения учебной практики, а также предпрофильной и допрофессиональной подготовки учащихся учебного заведения, выполнения учебных планов и программ по биологии, технологий на основе высокой культуры земледелия, применения достижений науки передовой практики сельскохозяйственного производства.

Однако ученики такую ​​практику не проходили.

Таким образом, договор о совместном сотрудничестве учебного заведения и предпринимателей, является мнимой сделкой.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года руководство Одесского национального университета имени И.И.Мечникова заявило о попытке рейдерского захвата территории.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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