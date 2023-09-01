В Одессе начался ещё один учебный год в условиях войны

Первый раз в первый класс 1 сентября в школы Одесской области пошли 21 тысяча учеников. В общей сложности, обучение начали более 270 тысяч детей, в том числе 6800 из числа внутренне перемещённых лиц.

Как передаёт корреспондент Одесса News, сегодня в школах Одессы прошли праздничные линейки по случаю Дня знаний.

В Одесском лицее № 56 минутой молчания почтили память детей, которые уже никогда не пойдут в школу — погибших в этой войне, установили дерево память с названием «Никогда снова».

Первоклассников поздравили подарками от городской администрации и благотворительных фондов.

Первоклассники этого лицея будет учиться очно 5 дней в неделю. Здесь обустроили надёжное бомбоубежище. У старшеклассников комбинированная модель — частично зум и два раза в неделю очное обучение.

Председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер побывал сегодня в школах Подольского района.

«С большим удовольствием поздравил детей и учителей в родном Подольском районе Одесщины. Заехал и в родительское село. Приятно видеть, как знакомые с детства учителя продолжают обучать новые поколения! Первое сентября – всегда особый день. Радостные волнения, искренние детские улыбки и новый мир знаний впереди. А мы будем делать всё от нас возможное, чтобы этот процесс был комфортным и безопасным», — написал он в Telegram.

Приветствовал педагогов и учащихся Одесский городской голова Геннадий Труханов.

«Крепкого здоровья, новых успехов и достижений. А главное – скорейшей Победы Украины! В добрый час!», — напутствовал школьников мэр Одессы.

Как сообщала Одесса News, первый урок в Одесской области посвяияли ментальному здоровью питомцев по программе Первой леди Елены Зеленской «Ты как?».

Фото: ООГА, Одесса News

Видео: «Одесса»

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