В России заявили об атаке дронов в Подмосковье и Курской области

Утром 1 сентября в Московской области (рядом с российской столицей) был сбит беспилотник.

Об этом сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», – заявил мэр Москвы.

Губернатор Курской области Роман Старовойт приписал атаку Украине и заявил, что удар пытались нанести по городу Курчатов.

«Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются», – сообщил он.

Утром в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский объявляли план «Ковер». По данным Telegram-канала Mash, всего задержали 38 рейсов, отменили 23.

Как сообщала Одесса News, за июль Россию и оккупированный Крым 16 раз атаковали беспилотники. Удары наносились в том числе и по столице РФ Москве. В августе удары продолжились. В ночь на 30 августа шесть областей страны-агрессора, а также оккупированный Крым подверглись атакам дронов, был атакован военный аэродром в Пскове. По оценке британской разведки, атака дронов на РФ 30 августа стала крупнейшей с начала войны.

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