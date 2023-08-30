В России было жарко ночью от взрывов

В ряде российских городов в ночь на 30 августа прозвучали взрывы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в Брянске первый взрыв прозвучал в в 0.51, — написали «Брянске новости».

«Тут же взвыла сигнализация многих автомобилей, залаяли собаки. Водители машинально стали тормозить на дорогах», – отметило СМИ.

Перед первым взрывом жители города слышали звук от пролетающего беспилотника, второй взрыв Брянске был в 1.17.

О том, что над Брянском были сбиты три беспилотных аппарата самолётного типа, рассказал губернатор области Александр Богомаз: два дрона пытались атаковать нефтебазу «Дружба», один из сбитых над Брянском БпЛА упал на завод «Кремний ЭЛ», который числится в списке крупнейших российских предприятий микроэлектроники. «Горели 40 квадратов в 16-м корпусе завода», – говорится в сообщении.

«Предварительно, есть разрушения – на месте работают скорая и МЧС», – сказано в сообщении.

В минобороны РФ сообщили, что кроме трёх сбитых БПЛА над территорией Брянской области, ещё два беспилотника были сбиты над соседней Орловской областью.

РосСМИ также сообщили об атаке минимум 10 беспилотников на военный аэродром в Пскове поздним вечером 29 августа. По данным пропагандистского агентства ТАСС, в Пскове получили повреждения четыре военно-транспортных самолёта Ил-76.

Атаки дронов были зафиксированы также в Калужской, Рязанской и Московской областях.

Около 2.00, как заявили в министерстве обороны страны-агрессора, беспилотник был уничтожен над территорией Калужской области. Ещё два беспилотника, по данным ведомства, сбили в Рязанской области: около 2.30 и 4.00. Власти этих регионов атаку пока не комментировали.

Один беспилотник, утверждают в минобороны РФ, около 3.30 «был перехвачен и потерпел крушение» в Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что он направлялся в Москву. «Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте», – написал он в Telegram.

Из-за атаки в трёх аэропортах Москвы – Домодедово, Внуково и Шереметьево – дважды за ночь ограничивали полёты, отметило РБК, назвав происходящее этой ночью в России «крупнейшей атакой беспилотников на российские регионы».

Оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что город был атакован беспилотниками с моря, силы противоподводно-диверсионного обеспечения якобы отражали атаку в районе Севастопольской бухты.

Российские оккупанты возложили ответственность за атаку на Украину. Украинские власти свою причастность к ней пока не подтверждали, но президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возвращение войны на территорию России – «неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс».

Как сообщала Одесса News, пограничники подтвердили информацию, что в результате молнии сдетонировали мины у границы с Беларусью 29 августа, в результате чего повреждены опоры моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy