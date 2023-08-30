В Украине ввели в обращение новую почтовую марку

29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, АО «Укрпочта» организовало молчаливое спецгашение новой почтовой марки «Вечная память».

Как сообщает Укрпочта, мероприятие состоялось у Стены памяти павших в российско-украинской войне, пролегающей вдоль стен Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в столице.

Такой молчаливый формат продиктован самим почтовым выпуском: без речей, лишних слов, меди.

Спецгашения пройдут также в регионах.

Новую марку официально ввёл в обращение и погасил штемпелем «Первый день» генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. В знак глубокого уважения к воинам, отдавшим жизнь на поле боя, он положил подсолнухи к мемориалу, почтил погибших минутой молчания.

«Сегодня мы почтили память павших воинов, боровшихся за целостность, суверенность и неделимость Украины. Земный поклон и честь каждому бойцу и защитнице, которые отстаивали независимость нашего государства! Мы продолжаем бороться со страной-террористкой, ежедневно страдаем от её подлых атак, но ничто не сломит украинскую силу сопротивления и жажду победы. Укрпочта хочет поддержать детей тех героев, которые никогда не будут с нами, поэтому эта марка благотворительная», — прокомментировал Смелянский.

Тираж марки – 500 000 экземпляров. Номинал — 12,00 грн (соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины) + 3,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на благотворительные цели).

К марке выпущен конверт «Первый день». Цена марочного листа — 75 грн.

В почтовой марке использован особый способ перфорации – сложнокомбинированный.

Почтовый набор уже можно приобрести в отделениях Укрпочты по всей стране, в официальном интернет-магазине и на маркетплейсах eBay и Amazon.

Как сообщала Одесса News, 29 августа отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Символика этого дня — цветок подсолнечника, ведь в августе 2014 года на полях подсолнечников полегли многие украинские воины. Дата приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на востоке страны в 2014 году – дню выхода из окружения в Иловайске 29 августа.

В августе 2023 года в канун Дня Воздушных Сил ВСУ АО «Укрпочта» выпустила почтовую марку с изображением самолётов F-16.

Фото: АО «Укрпочта»

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