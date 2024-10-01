Укрпочта вводит в обращение марку ко Дню защитников и защитниц Украины

АО «Укрпочта» вводит в обращение марку «Под покровом Богородицы», посвящённую защитникам и защитницам Украины.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

«Каждый год полномасштабной войны мы думаем, какой должна быть марка, которая отметит этот день. Сегодня мысли всех украинцев часто там – на Покровском направлении. Именно там, как и по всей стране, сегодня состоится торжественное погашение. А сама марка будет называться «Под покровом Богородицы», — говорится в сообщении.

На марке изображена Пресвятая Богородица, которая своим омофором окутывает и защищает тех, кто сейчас защищает нашу землю на передовой. Образ, созданный художником Александром Охапкиным, отражает глубокую связь между украинскими воинами и их духовной покровительницей.

Почтовый набор включает в себя лист «Под покровом Богородицы» с 6 марками, конверт «Первый день» и карточку.

5 гривен с каждой марки пойдут в поддержку Вооружённых сил Украины.

Марка сегодня доступна к покупке в интернет-магазине и в отделениях Укрпочты по всей стране.

Одесса News информировала о новой марке Укрпочты, посвящённую Дню Независимости, «Всё будет UA!».

Фото: Игорь Смелянский/Facebook

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