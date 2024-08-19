«Укрпочта» в День филателии выпустила новую почтовую марку

Укрпочта открывает предварительный заказ на посвящённую Дню Независимости марку «Всё будет UA!».

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«19 августа — День филателии, которую, конечно, уже трудно представить без украинских марок. Поэтому мы решили, что именно сегодня стоит представить и открыть предзаказ на новую марку, посвящённую Дню Независимости», — подчеркнул глава Укрпочты.

Марку можно заказать здесь: https://bit.ly/vsebudeu

Одесса News информировала о выпуске в июле 2024 года «Укрпочтой» марки ко Дню медицинского работника, средства от продажи которой будут направлены на поддержку больниц в прифронтовых зонах.

Фото: Игорь Смилянский/Теlegram

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