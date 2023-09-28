«Укрпочта» объявила о выпуске новой марки

Генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смилянский объявил о выпуске марки «Оружие Победы. Мир с Украиной».

Как напомнил Смилянский, в конце прошлой недели ракеты Storm Shadow попали в штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе, а также Президент Владимир Зеленский «привёз очередные подарки наших иностранных партнёров».

«В честь этого Укрпочта объявляет о выпуске марки «Оружие Победы. Мир с Украиной». Новый благотворительный почтовый блок (собираем на дроны) включает в себя изображения культовых Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley. Названия, которые теперь знакомы всем. Названия, которые со страхом и завистью звучат на пропагандистских каналах, потому что все знают, как эта техника показывает себя в бою», — подчеркнул Смилянский.

Он заверил, что ракетная серия марок, посвящённая ATACMS, Storm Shadow, Taurus и тому подобное, «обязательно будет, но позже».

По его словам, марка создана командой Укрпочты при содействии Офиса Президента Украины, Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, а также посольств США, Великобритании, Германии и Франции в Украине.

Предзаказать блок и поучаствовать в благотворительном деле можно по ссылке, а приобрести — в отделениях Укрпочты с 29 сентября.

Одесса News информировала, что 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, АО «Укрпочта» организовало спецгашение новой почтовой марки «Вечная память».

Фото: АО «Укрпочта»

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