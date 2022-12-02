Укрпочта выпустила новые марки, а Нацбанк — памятные монеты

Ко Дню Вооружённых сил Украины, который отмечается 6 декабря, «Укрпошта» выпустит новую марку «Оружие Победы», а Национальный банк ввёл в обращение набор из трёх памятных монет «Наш герб», «Наш флаг» и «Наш гимн».

Как сообщает пресс-служба НБУ, набор состоит из трёх памятных монет «Государственные символы Украины» и посвящён главным атрибутам государства, символам Украины, в которых воплощается национальная идея, отражается государственная историческая тяга.

Номинал трёх монет составляет по 5 гривен каждая, а тираж 100 тыс. штук.

Как сообщил глава госкомпании «Укрпочта» Игорь Смелянский в Telegram, «мы все с вами ждём новое оружие, которое позволит нам защитить наше небо. И оно обязательно будет и у Украины, и на наших марках».

Смелянский сообщил, что на марках будут изображены образцы военного отечественного и зарубежного вооружения: «Ольха», «Нептун», «Стугна-П», Bayraktar ТВ2, FGM-149 Javelin, M142 HIMARS. Тираж листа всего 200 тыс. экземпляров.

Стоимость марочного листа – 90 грн, из которых 18 грн – благотворительный взнос, который будет использован на нужды ВСУ.

Как сообщала Одесса News, после вторжения России 24 февраля «Укрпочта» выпустила несколько тематических марок. Среди них: «Русский военный корабль, иди…» (этой фразой один из украинских военных на острове Змеиный ответил на предложение экипажа флагмана ЧФ РФ крейсера «Москва» сдаться), «Русский военный корабль… всё!», посвященная потоплению крейсера «Москва», «Українська мрія», посвящённая разбомбленному россиянами самолёту «Мрия», марка с псом Патроном, «Доброго вечора, ми з України!» (ко Дню украинской государственности), «Крымский мост на бис», посвящённая взрыву на мосту из оккупированного Крыма в Россию.

Национальный банк Украины в июле решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии «Вооружённые Силы Украины» номиналом 10 гривен во время наличных расчётов в качестве оборотных монет.

Фото: НБУ, Укрпочта

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