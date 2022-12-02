Верховная Рада приняла закон о предоставлении военным отпусков

Верховная Рада приняла в целом закон №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

За соответствующий законопроект проголосовали 269 депутатов.

Закон предусматривает, что в период действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением зарплаты.

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учёта времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определённой категории соответствующего подразделения.

Как сообщала Одесса News, 1 декабря в Украине началось оформление документов на подтверждение статуса участника боевых действий.

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