С 1 декабря можно оформить документы на получение статуса участника боевых действий

Процесс оформления документов на подтверждение статуса участника боевых действий начнётся в Украине 1 декабря.

Об этом сообщает Министерство обороны.

МОУ осуществило государственную регистрацию своего приказа №369 от 10 ноября 2022 года «Об утверждении Положения о комиссиях Министерства обороны Украины по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий, участниками войны и решении спорных вопросов относительно зачисления отдельных периодов службы в выслугу лет и Инструкции о порядке выдачи в Министерстве обороны Украины удостоверений участника боевых действий, нагрудных знаков «Ветеран войны – участник боевых действий» и листов талонов о праве получения ветеранами войны проездных билетов с 50-процентной скидкой их стоимости».

Согласно приказу, в Минобороны, ВСУ, ГУР МО и Государственной специальной службе транспорта с 1 декабря начинают работу комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий военнослужащих, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Предоставление статуса участника боевых действий будет происходить в соответствии с алгоритмом, доступным по ссылке.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года Минобороны вернуло себе земли военного полигона в Болградском районе Одесской области.

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