Минобороны приняло на вооружение первый боевой модуль «ШаБля»

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации сразу три образца первого дистанционно-управляемого боевого модуля «ШаБля».

Об этом Минобороны сообщило в Теlegram.

«Боевой модуль применяют для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага», — говорится в сообщении.

«Мы рады, что украинскую «ШаБлю» высоко оценивают не только наши воины и в Минобороны, но и такие большие друзья Украины, как экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон», — отметил лидер команды разработчиков.

Одесса News информировала об уникальном изобретении СБУ — морском дроне Sea Baby.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy