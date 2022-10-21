Танк, 28 солдат, БМП, 2 артсистемы, миномёт — потери врага на юге страны за сутки

В течение боевого дня Силами обороны была применена авиация 7 раз и ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 110 огневых задач.

Били по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов, — говорится в сегоднящней военной ночной сводке за сутки Оперативного командования «Юг» ВСУ.

«На Южнобугском направлении, в нашей операционной зоне обстановка стабильно сложна, но контролируема. Противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния, вдоль линии фронта. Но в то же время враг наносит огневое поражение наших позиций, тыловых районов и громад вдоль линии фронта» – говорится в сводке.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 20.10.2022

Воздушная разведка вражескими беспилотными летательными шпионами продолжается, как по линии соприкосновения, так и по Черноморскому побережью.

В Бериславском районе Херсонской области враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией. Как следствие, получил ответное огневое поражение нашими силами и ретировался, информирует ОК «Юг».

«Всего в течение боевого дня Силами обороны была применена авиация 7 раз: били по вражеским позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач», — говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили за прошедшие сутки 28 российских оккупантов, 2 самоходных артсистемы типа «Мста-С», миномёт, боевая машина пехоты и танк, а также повреждены 2 боевые машины пехоты, другая автомобильная техника. В районе села Борозенское Херсонской области уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. Взорваны 2 склада с боеприпасами.

Как сообщала Одесса News, 19 октября пограничники Одесской области из стрелкового оружия сбили беспилотник-камикадзе иранского производства, которые используют российские оккупанты.

На главном фото боец 92-й отдельной механизированной бригады им.Кошевого атамана Ивана Сирко.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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