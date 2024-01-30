В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Зонтов, светлая ему память

1 ноября отдал свою жизнь за мирное будущее житель города Килия Одесской области Алексей Зонтов.

Ему было всего 37 лет, — сообщила в Facebook Измаильская райгосадминистрация.

Алексей погиб во время миномётного обстрела на Бахмутском направлении, выполняя воинский долг.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 5 ноября 2023 года главный сержанта, пограничника Виталия Переберина, которого похоронили в посёлке Великодолинское Одесской области..

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Измаильская райгосадминистрация/Facebook

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