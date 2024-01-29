В бою за Украину погиб житель Одесской области Виталий Переберин, светлая память

На фронте, защищая родную землю, во время выполнения боевого задания 5 ноября 2023 года погиб главный сержант, пограничник Виталий Переберин.

Об этом сообщил в Facebook Одесский пограничный отряд.

Виталий Переберин родился в Донецкой области. В 2003 году был призван в ряды Государственной пограничной службы Украины. В 2014 году он впервые встретился с коварным врагом в Донецкой области. Около 13 лет военной службы Виталий защищал восточные границы Украины.

Вернувшись с востока Украины, Виталий продолжил службу в Одесском погранотряде. С началом полномасштабного вторжения вместе с побратимами-пограничниками в тяжелейших условиях героически защищал занимаемые позиции, самоотверженно держал оборону и отражал вражеские атаки.

5 ноября Виталий Переберин в очередном боевом противостоянии с российским оккупантом получил ранение, несовместимое с жизнью…

«Он был настоящим другом, мужественным, решительным и в то же время добрым, очень светлым человеком. Всегда бок о бок со своими побратимами находился на боевых позициях», – рассказывают его собратья.

У Виталия остались жена и 9-летний сын.

Похоронили Героя в посёлке Великодолинское Одесской области.

Одесса News сообщала о гибели на фронте 29 октября 2023 года под Купянском 25-летнего Андрея Шевердина из Черноморска Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Одесский пограноряд/Facebook

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