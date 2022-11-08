Румыния не имеет территориальных претензий к Украине

Министерство иностранных дел Румынии опровергло заявления российского президента Владимира Путина о «территориальных претензиях» Бухареста к Украине.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на румынское агентство Agerpres.

В заявлении отмечается, что заявления Путина в ходе речи по случаю так называемого Дня народного единства «ложно внушают» мнение о том, что Румыния имеет территориальные претензии к Украине.

В МИД Румынии подчеркнули, что захватническая война против Украины, развязанная Россией 24 февраля, является «серьёзным и грубым нарушением» принципов международного права, в частности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«В этом контексте Румыния подтверждает свою твёрдую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин обвинил Польшу, Румынию и Венгрию в стремлении «вернуть территории Украины, которые после Второй мировой войны отобрал у них Сталин».

Во время своего выступления Путин высказал утверждение об «идее поглощения Украины», которая якобы до сих пор есть у её западных соседей, в частности Польши, Румынии и Венгрии.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ сделал ряд заявлений, касающихся Украины.

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