8 ноября в Одессе начинается отопительный сезон.
Об этом на брифинге рассказала директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.
Согласно распоряжению Одесского городского головы, первоочередное включение централизованного отопления проводится в учреждениях дошкольного (детских садах), общего среднего образования (школах) и на объектах здравоохранения (больницах).
Поскольку запуск отопления – сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города будет длиться от одной недели до 10 дней.
«Для населения тариф на отопление остается неизменным, на уровне февраля 2022 года», — отметила Наталья Мостовских.
Как сообщала Одесса News, цена на электроэнергию для населения в Одессе не поменяется до конца марта 2023 года.
Видео: «Одесса»
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