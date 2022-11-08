8 ноября в Одессе начинается отопительный сезон.

Об этом на брифинге рассказала директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

Согласно распоряжению Одесского городского головы, первоочередное включение централизованного отопления проводится в учреждениях дошкольного (детских садах), общего среднего образования (школах) и на объектах здравоохранения (больницах).

Поскольку запуск отопления – сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города будет длиться от одной недели до 10 дней.

«Для населения тариф на отопление остается неизменным, на уровне февраля 2022 года», — отметила Наталья Мостовских.

Как сообщала Одесса News, цена на электроэнергию для населения в Одессе не поменяется до конца марта 2023 года.

Видео: «Одесса»

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