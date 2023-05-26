В Одесском Дворце бракосочетаний утверждены новые тарифы на услуги

25 мая решением исполкома Одесского городсовета установлены новые тарифы на услуги Коммунального предприятия «Право» в сфере организации проведения государственной регистрации брака.

Услуги предоставляются предприятием в историческом центре Одессы по улице Ришельевской, 4, во Дворце бракосочетаний.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, предыдущие тарифы были утверждены в 2016 году. Более чем за 6 лет никакого повышения тарифов на предоставление услуг организации проведения государственной регистрации брака не происходило.

«За это время существенно повысились тарифы на коммунальные услуги, возросла стоимость канцелярских товаров, средств гигиены, услуг связи и охраны, телекоммуникационных услуг, неоднократно повышался размер прожиточного минимума, что, в свою очередь, привело к увеличению фонда заработной платы. Новые тарифы приведены к экономически обоснованным размерам», — говорится в сообщении.

Для участников боевых действий, лиц с инвалидностью I и II групп, пенсионеров по возрасту, детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки, и лиц из их числа остаётся льгота – 50% стоимости соответствующей услуги.

Так, теперь организация проведения государственной регистрации брака в рабочие и выходные дни обойдётся новобрачным в 3 400 гривен, а если вам невтерпёж — в течение часа с момента подачи заявления вас зареегистрируют за 4 905 гривен.

Организация проведения выездной государственной регистрации брака в пределах Одессы обойдётся в 4 465 гривен. За резервирование даты проведения государственной регистрации брака нужно выложить 330 гривен.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Одесский окружной административный суд признал противоправным решение Одесского исполкома, установившего тариф на парковку в городе в размере 20 гривен в час.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod