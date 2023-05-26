В Турции спустили на воду подлодку нового типа Hızır Reis, которая имеет возможность неделями скрыто работать под водой без всплытия на поверхность.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение минобороны Турции в Тwitter.

“На верфи Гельджук 25 мая 2023 года была спущена на воду вторая подлодка Hızır Reis нового типа. Поздравляем наши Военно-морские силы”, — сообщило министерство.

Кстати, первая подлодка TCG Piri Reis (S-330), построенная на верфи Gölcük, была спущена на воду в марте 2021 года. В рамках проекта 23 мая 2022 года с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония первой сварки подводной лодки TCG Hızır Reis и подводной лодки TCG Selman Reis. Оснащённые воздушно-независимой силовой установкой, подлодки класса Reis будут иметь возможность работать под водой неделями, не всплывая на поверхность. Подводные лодки этого типа имеют длину 68 метров, вес свыше 2 тысяч тонн и вмещают 40 человек.

Как сообщала Одесса News, Турция в апреле 2023 года ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu.

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