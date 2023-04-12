Турция ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль

Турция 10 апреля ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган в Twitter, пишет издание ГОРДОН.

«Нашей оборонной промышленности было непросто стать восходящей звездой растущей Турции… Мы поставили своей целью полностью независимую оборонную промышленность… Годовой бюджет, выделенный на исследования и разработки в оборонной промышленности, вырос с $49 млн до более чем $1,5 млрд», – написал Эрдоган.

Выступая на церемонии в Стамбуле, Эрдоган сказал, что корабль призван стать флагманом Турции.

Отмеяается, что это первое в мире судно с авиационным крылом, состоящим в основном из беспилотных летательных аппаратов. С его борта БПЛА смогут и взлетать, и садиться. Эрдоган сказал, что 70% деталей, используемых в конструкции судна, были произведены в Турции.

TCG Anadolu представляет собой десантный корабль длиной 231 метр, с самым современным оборудованием и дальностью автономного плавания в 9 тыс. морских миль (почти 14,5 тыс. км). Он может работать в море 50 дней. Вместимость палубы – 10 вертолётов, 11 БПЛА, вместимость ангара – 19 вертолётов, 30 БПЛА.

Корабль был заказан в 2015 году и спущен на воду в апреле 2019 года. Его открытие было запланировано на 2021 год, однако отложено из-за пандемии COVID-19.

Для справки. Корабли такого масштаба есть у 12 стран, но корабль, на который будут садиться и с которого будут взлетать беспилотники, – первый в мире.

Специально для TCG Anadolu компания Baykar разрабатывает боевой БПЛА Bayraktar TB3 со складывающимися крыльями. Кроме того, на корабле намерены держать другую оборонную продукцию турецких компаний, в том числе лёгкий самолёт-штурмовик TAI Hürjet.

Как сообщала Одесса News, турецкая компания Baykar провела испытание нового боевого беспилотника Bayraktar Kızılelma, имеющего двигатели украинского производства.

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