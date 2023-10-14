В Мраморном море турецкий сухогруз с зерном из Измаила столкнулся с греческим

Ночью 13 октября в Мраморном море турецкий сухогруз HAJE HALIMEH с украинским зерном столкнулся с греческим балкером «ASOMATOS» с российским зерном.

О происшествии сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что Генеральное управление береговой охраны Турции проинформировало, что вблизи турецкого острова Мармара столкнулись загруженный пшеницей сухогруз Haje Halimeh, следовавший из Измаила в испанскую Валенсию, и сухогруз Asomatos, шедший из порта Кавказ (Краснодарский край) в Ашдод. На его борту тоже было зерно.

Первый сухогруз имеет длину 122 метра и идёт под флагом Коморских островов, второе судно- 169 метров и идёт под флагом Панамы.

«В ходе проверок не были обнаружены человеческие жертвы, травмы или загрязнение окружающей среды», — отметили в Генуправлении.

СМИ сообщают, что греческий балкер ударил в корму турецкое судно, у которого есть существенные повреждения.

Турецкие морские службы расследуют ЧП.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года на востоке Гренландии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находились 206 пассажиров.

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