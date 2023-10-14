В Одессе Президент посетил военный госпиталь и наградил воинов и медиков

В рамках рабочей поездки в Одесскую область 13 октября Президент Украины Владимир Зеленский посетил госпиталь, где лечатся украинские защитники, раненые во время боёв с российскими оккупантами на Херсонщине.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Вместе с Зеленским с украинскими военнослужащими пообщался находившийся в Одессе с рабочим визитом Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте. Воины рассказали о себе, своих ранениях, состоянии здоровья и ходе лечения.

«Большое уважение ко всем вам. Благодарю вас за защиту нашего государства, за ваш героизм. Желаю скорейшего выздоровления», – сказал Владимир Зеленский.

Президент вручил раненым защитникам государственные награды: ордена «За мужество» ІІІ степени и медали «За военную службу Украине».

Владимир Зеленский и Марк Рютте также побеседовали с медицинскими работниками.

Глава Украинского государства поблагодарил врачей за то, что они на своём месте проявляют героизм и самоотверженность, как и украинские военные, которым они сохранили жизнь.

«Я всегда считал и считаю, что люди – это самое главное. А потом идёт оружие. Считаю, что наше оружие – это наши люди. Большая честь поприветствовать вас сегодня, поблагодарить за вашу ежедневную сложную работу и службу Украине и украинцам», – подчеркнул он.

В свою очередь Марк Рютте отметил, что поражён героизмом наших людей, который увидел своими глазами во время визита в Украину.

«Я всегда чувствовал, что Украина победит. А после этого визита я абсолютно в этом убеждён. Благодаря тому, что делают украинцы на фронте, и тому, как вы заботитесь о своих людях. Это настоящая человечность», – сказал он.

Владимир Зеленский вручил военным медикам ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и Данилы Галицкого.

Одесса News информировала, что 13 октября прибывший в Одессу с рабочим визитом Президент Владимир Зеленский провёл совещание с руководителями одесского региона, военными, возложил цветы к Стеле памяти павших воинов ВМС, посетил вместе с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте морской порт.

Фото: ОПУ

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