В Одессу неожиданно приехал премьер Нидерландов: что обещал

13 октября в Одессу с визитом прибыл Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Марк Рютте в Одессе встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который в тот день был в нашем городе с рабочим визитом.

Как отметил Глава государства, у них с Марком Рютте в Одессе был насыщенный день, посвящённый глобальным вопросам безопасности.

«Я благодарен Нидерландам, благодарен тебе, Марк, твоему правительству, твоей команде и всему народу Нидерландов за неизменное внимание к Украине и чрезвычайно весомую поддержку нашего государства, наших людей на этом сложном пути. Тот факт, что мы сейчас здесь, в Одессе, свидетельствует о том, какие ключевые вопросы на повестке дня и на что именно направлены наши усилия», – сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по результатам переговоров с Марком Рютте в Одессе.

Лидеры Украины и Нидерландов побывали в порту Одессы, осмотрели места попадания российских ракет и дронов. Как отметил Глава государства, Россия ракетным террором разрушает не только украинские порты и города, но и нормальную жизнь многих других стран, которые критически зависят от поставок продовольствия из Украины.

«Важно, чтобы мир был единым и солидарным в защите от террора и в поддержке наших усилий по защите людей, портов, в частности, Одессы, дунайских портов и в целом нашей черноморской акватории. Есть новое решение Нидерландов для усиления украинской ПВО», – сообщил Владимир Зеленский.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль, а также другие аспекты оборонного сотрудничества.

Также обсуждалось сотрудничество с целью надлежащей защиты альтернативных «зерновых коридоров» в Чёрном море и в целом усиления позиций в регионе, в частности, защита неба, укрепление флота, поддержка гуманитарного разминирования и очистка акватории от российских мин.

«Нидерланды, в частности, помогут усилить безопасность нашего экспортного коридора в Чёрном море», – рассказал Владимир Зеленский.

Отдельно Владимир Зеленский акцентировал внимание на необходимости ускорения направления замороженных активов России на компенсацию ущерба от её агрессии, в частности, на проекты восстановления в нашей стране.

«В Украине мы видим сопротивление, видим желание бороться, желание побеждать – как среди гражданских, так и среди военных. Сегодня мы были в порту Одессы и видели, как люди делают всё возможное для того, чтобы сохранить и поддержать свою жизнь, и преуспевают в этом», – подчеркнул со своей стороны Марк Рютте.

Он сообщил, что Нидерланды помогут Украине в получении патрульных судов, чтобы обеспечить безопасность «зернового коридора».

«Мы осознаём, что с приближением зимы Россия захочет нанести как можно больше вреда Украине. Поэтому Нидерланды отправят Украине дополнительные ракеты для Patriot. Мы обязались предоставить самолёты F-16 Украине. Вместе с Румынией и Данией мы занимаемся подготовкой пилотов», – отметил глава нидерландского правительства.

Нидерландский гость и Владимир Зеленский возложили цветы к Стеле памяти павших воинов Военно-Морских сил, открытой в Одесском порту в июле 2021 года.

Одесса News информировала, что 13 октября Владимир Зеленский в Одессе провёл совещание по ситуации в регионе.

Фото: ОПУ

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