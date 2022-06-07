Немецкий госминистр по делам культуры приехала в Одессу: зачем

Государственный министр по вопросам культуры Германии Клаудия Рот прибыла в понедельник с двухдневным визитом в Одессу, став первым представителем немецкого правительства, посетившей город со времени российского масштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

«Государственный министр Клаудия Рот в понедельник прибыла в Одессу с двухдневным визитом. Политик «Зелёных» – первый член федерального правительства, побывавший в портовом городе на Чёрном море после начала российской захватнической войны против Украины», – говорится в сообщении.

Немецкая госминистр находится в Одессе по приглашению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Во время визита Рот заверила украинского министра в поддержке Германией заявки Одессы на внесение в объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рот отметила, что в городе есть невероятное количество культурных объектов. «Мы хотим показать, что мы здесь. Мы хотим показать, как атакуют культуру», – заявила министр.

«Одно дело читать о войне в Украине, а совсем другое – видеть её воочию. Теперь я вижу, что Путин сражается против вашей культуры, против вашей идентичности. А значит – война ведётся против всего культурного демократического мира. Когда культура уничтожена, у демократии больше нет голоса. Поэтому мы должны противостоять этому вместе», — цитирует Клаудию Рот Минкульт Украины на своей странице в Facebook.

В Одессе с немецкой гостьей встретились началльник Одесской областной военной администрации Максим Марченко, мэр города Геннадий Труханов.

Г-жа Клаудиа Рот заявила о том, что Правительство Германии поддержит одесскую городскую власть в вопросе принятия Одессы в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По её словам, война, которая ведётся сегодня на территории Украины — это также война против культуры и надо сделать всё возможное, чтобы сохранить идентичность и самобытность Украины и Одессы.

«Мы будем способствовать, чтобы не только Германия, но и другие страны оказали содействие. В этом вопросе важно, чтобы Украина, Одесса не самостоятельно боролись, а была поддержка компетентных органов других стран», — сказала г-жа Рот.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поблагодарил г-жу Рот за такую позицию и отметил, что Одессу уже поддержали практически все города-побратимы, что очень важно для нашего города.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл переговоры с директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО г-ном Лазарем Элунду Ассомо.

Фото: radiohochstift.de, «Одесса»

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