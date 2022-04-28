Мэр Одессы провёл переговоры с директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО

Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл переговоры с директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО г-ном Лазарем Элунду Ассомо.

Как информирует официальный сайт «Одесса» городского совета, Геннадий Труханов сообщил, что Одесса использует все возможные инструменты для обеспечения безопасности не только жителей города, но и сохранения архитектурного наследия.

«Перед вами рабочая группа, которая полна решимости сохранить наше достояние, и единственный шанс сделать это — принятие исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — сообщил Геннадий Труханов.

Г-н Ассомо выразил поддержку и восхищение украинским народом, который героически противостоит России: «Я восхищаюсь вашими подвигами. Огромное уважение вызывает то, что, несмотря на все проблемы, которые принесла война, вы заботитесь о сохранении культурного наследия. Мы обязательно поможем вам с этим».

Как отметила координатор проектов г-жа Люба Джаникова Карис, есть специальная процедура, позволяющая ускорить процесс принятия в Список наследия ЮНЕСКО. С Одессой будут работать эксперты и помогут в оформлении всей необходимой документации.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года Труханов обратился в Министерство культуры и информационной политики Украины и Министерство иностранных дел Украины с просьбой максимально ускорить процедуру формирования заявки Одессы в ЮНЕСКО.

Видео: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod