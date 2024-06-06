Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с внутренне перемещёнными лицами

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с жителями городского Центра социально-психологической помощи для внутренне перемещённых лиц и пострадавших от войны.

В настоящее время здесь проживает 51 человек, в том числе 22 ребёнка, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что одновременно Центр может принять до 150 человек.

«В частности, здесь разместились переселенцы из Херсона, Мирнограда (Донецкая область), а также семья одесситов из дома по ул. Атамана Чепиги, который был повреждён в результате российской атаки. Кстати, в семье недавно родился ребёнок», — говорится в сообщении.

Жителям предоставляется вся необходимая поддержка и социальная защита, — утверждается в публикации.

Одесса News информировала, что 5 июня Одесский городской голова встретился с семьями погибших на фронте защитников.

Фото и видео: «Одесса»

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