Труханов встретился с Генеральным консулом Болгарии в Одессе: о чём говорили

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с Генеральным консулом Республики Болгария в Одессе Светославом Ивановым, а также гендиректором Болгарского телеграфного агентства (БТА) Кириллом Валчевым.

В ходе встречи стороны обсудили информационную политику и работу офиса БТА в Одессе, который является информационным мостиком между Одессой и Болгарией, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечая, что встреча проходит в День журналиста — 6 июня, мэр Одессы сказал, что «в обществе остаётся запрос именно на проверенную, объективную, беспристрастную информацию. И именно в этом состоит сила профессиональной журналистики».

Участники обсудили развитие международных отношений в культурной сфере. Было подчёркнуто, что недавний фестиваль болгарской культуры в Одессе имел широкий резонанс и болгарское общество уже планирует следующие мероприятия.

Одесса News информировала об открытии в июне 2023 года в Одессе первого в Украине представительства Болгарского телеграфного агентства.

Фото: «Одесса»

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