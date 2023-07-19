Мэр Одессы: Такого масштаба атаки мы не помним с начала вторжения (фото)

Одна из самых ужасных ночей. Рашисты атаковали Одессу разными типами ракет и шахедами. Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения.

Так охарактеризовал Одесский городской голова Геннадий Труханов масштабы сегодняшнего ночного вражеского обстрела.

«В результате атаки в Пересыпском и Киевском районах повреждения жилых домов, выбиты окна. Повреждено Слободское кладбище. По предварительной информации, погибших нет. Пострадавшим, среди которых 9-летний мальчик, оказана вся необходимая медицинская помощь. После получения разрешения военных по всем одесским адресам выедут коммунальщики и наши службы, чтобы помочь убрать, затянуть отверстия плёнкой и принять у одесситов заявки на восстановление окон и дверей. Мы становимся крепче от нашей справедливой ярости!», — написал Труханов.

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, в регионе вследствие ракетного удара есть попадание в складские помещения на разных локациях. Пожарные ликвидировали пожары на площади более 3000 кв.м. От ГСЧС привлекались 140 спасателей и 36 единиц техники.

Полицейские продолжают работать на местах событий, проводят тщательные осмотры, помогают спасателям и гражданскому населению, обеспечивают охрану территории, поддерживают правопорядок. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, ГУ НП в Одесской области, Патрульная полиция

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