17 июля на Красной площади в Москве задержали мужчину, который бросил в здание мавзолея «коктейль Молотова».

Об этом сообщили пропагандисты «РИА Новости».

Было отмечено, что 37-летний житель Читы Константин Стачуков в вечернее время бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону мавзолея, она разбилась о брусчатку и загорелась.

Мужчину задержали на месте, на него открыли административное дело по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

Российские СМИ пишут, что ранее мужчину уже задерживали на Красной площади с двумя бутылками бензина, но тогда «обошлось без серьёзных санкций».

Кстати, в феврале 2023 года роспропаганда сообщала, что возле мавзолея задержали пьяного мужчину, пытавшегося похитить тело российского революционера Владимира Ленина.

Как сообщала Одесса News, Союз архитекторов России в 2020 году объявил конкурс, который должен определить лучший вариант эксплуатации мавзолея на Красной площади в случае, если тело Владимира Ленина будет похоронено.

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