Ставка Верховного Главнокомандующего: что обсуждалось

19 июле в Киеве состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своём вечернем видеообращении, размещённом на официальном сайте Офиса Президента.

«Провёл заседание Ставки. Основные вопросы – это защита наших портов, продление продовольственного экспорта морем. Это стратегически важный вопрос. И не только для нашего государства», — обозначил основные темы, рассматривавшиеся на заседании Ставки.

Зеленский подчеркнул, что в прошлом году благодаря нашей Черноморской зерновой инициативе удалось предотвратить ценовой кризис на глобальном продовольственном рынке. За ценовым взрывом неизбежно начались и политические и миграционные кризисы, в частности, в африканских и азиатских странах.

«Очевидно, российское руководство сейчас пытается спровоцировать эти кризисы. Без нашего экспорта дефицит на глобальном рынке будет, к сожалению, очень ощутим. И не только для самых бедных стран. Разные страны почувствуют: от Ливии и Египта до Бангладеш и Китая. Мы работаем с нашими партнёрами, чтобы предотвратить это. Со своей стороны, разрабатываем варианты действий, договорённостей для того, чтобы сохранить и украинскую глобальную роль гаранта продовольственной безопасности, и наши морские выходы на мировой рынок, и рабочие места для украинцев в портах и аграрной индустрии. Боремся и за мировую безопасность, и за нашего украинского фермера», — сказал Зеленский.

В Telegram Зеленский написал, что по этим вопросам «докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа – логистика снабжения и защита прибрежного региона».

Конечно, — сказал Верховный Главнокомандующий, — на Ставке были доклады военных, разведки, Службы безопасности, МВД.

По словам Зеленского, «в ходе заседания были доклады главы МВД Игоря Клименко и руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с вражескими БПЛА. Также о планах российских оккупантов проинформировали ГУР Минобороны Украины, Служба внешней разведки и СБУ».

«Вопросы понятны – ситуация на передовой, все горячие направления – от Купянского до Херсона, Донецкая область, южные районы Запорожской области», — рассказал Президент.

Также Зеленский сообщил, что члены Ставки рассмотрели вопросы поставки боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов.

«Заслушали ситуацию на поле боя от командующих Залужного, Сырского, Тарнавского. Министр Резников и командующий силами логистики Гуляк доложили о динамике поставок снарядов», – рассказал Зеленский.

В этой связи Зеленский поблагодарил наши Воздушные силы и всех защитников из других видов и родов войск «за каждую сбитую российскую ракету, за каждый сбитый «Шахед», за спасённые жизни наших людей и инфраструктуру, в частности, в Одессе и области. Особенно благодарен 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, 302-му зенитному ракетному Харьковскому полку и воинам 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого за своевременное обнаружение целей».

Как сообщала Одесса News, Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства. В течение 2022 года Зеленский провёл 45 заседаний ставки, в этом — более 25 раз, предыдущее заседание состоялось 14 июля.

Фото и видео: ОПУ

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