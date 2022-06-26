Военная ситуация на юге Украины: враг ракетами берёт на измор наши войска

Противник в зоне действий Оперативного командования «Юг» ВСУ преимущественно продолжает оборонные действия, новых ударных группировок не создаёт, пытается истощить наши войска ракетно-артиллерийскими и миномётными обстрелами.

Так характеризует ситуацию за прошедший день — 25 июня — в южных районах страны представитель Оперативного командования Юг» Владислав Назаров в Facebook.

«В течение суток увеличена плотность обстрелов почти в 1,5 раза. Кроме того, по нашим позициям враг нанёс 4 авиационных удара, а против нашей авиации применил управляемую ракету «воздух-воздух».

Отмечается, что по южному Криворожью враг ударил реактивными системами залпового огня, повредив частные дома, социальную инфраструктуру. Потерь среди местного населения нет.

В ответ наша авиация отработала 5 ударов по скоплению рашистов и техники, по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Результаты ударов доразведываются.

Зафиксированные потери противника за сутки составили 2️4 российских военнослужащих, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожены 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневая точка.

На временно оккупированных территориях Николаева и Херсона российские военные похищают родственников украинских военных, в том числе и детей. Личные данные их находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов. Так, по информации издания «Суспiльне», в Херсонской области российские военные похитили председателя Станиславской громады Ивана Самойленко. Вечером 24 июня Самойленко поехал вместе с работниками ремонтировать повреждённую линию электропередач, и именно тогда его похитили захватчики. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Попытки волонтёров наладить поставку лекарств, товаров первой необходимости в оккупированные общины подвергаются обстрелам оккупантов.

По информации главы Херсонской облвоенадминистрации Сергея Хланя, в регионе военные РФ усиливают фильтрационные действия: «проверяют, лазят в телефонах, раздевают, ищут патриотические татуировки или признаки принадлежности к армии».

ОК «Юг» отмечает, что «черноморский шторм продолжает испытание рашистского флота и плавсостава на прочность вестибулярного аппарата. 2 ракетных корабля продолжают подстерегать в северо-западной части Чёрного моря».

Как сообщала Одесса News, более 70 ракет использовали российские захватчики для ударов по Одесской области с начала полномасштабной войны.

На главном фото воин тактической групы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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