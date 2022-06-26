В боях под Харьковом погиб житель Подольска, врач Александр Максимишин

Известный в Украине спортивный врач Александр Максимишин, которого в украинском регби знают благодаря его многолетней работе с национальной сборной и в Киеве, погиб под Харьковом.

Как сообщили в Федерации регби Одесской области, Александр Максимишин был родом из Подольска Одесской области, родился 31 декабря 1975 года.

«Похоронят Александра в родном Подольске», — говорится в сообщении.

«Федерация регби Одесской области, одесский регбийный союз и всё регбийное сообщество Одесской области выражают искренние соболезнования по поводу гибели Александра Максимишина его родным, близким и друзьям. Герои не погибают! Мы будем помнить тебя, Александр… Вечная память», — написали регбисты.

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