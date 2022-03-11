16-й день войны: войска РФ сосредоточены на попытках захватить Киев и Мариуполь

Идут шестнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Российские оккупационные войска по-прежнему сосредоточены на попытках захватить Киев и Мариуполь.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 12.00 11 марта, опубликованной в Facebook.

«Противник, понеся потери в Полесском, Сиверском, Южнобужском оперативных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах. На донецком направлении в ходе жёстких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен. Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение к Кривому Рогу, Кременчугу, Никополю и Запорожью», – заявили в Генштабе.

По данным штаба, российские оккупационные войска продолжают формировать резервы и перебрасывать их на территорию Украины.

«Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на донецком и таврическом направлениях. На Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры. На полесском направлении оккупанты не предпринимают активных наступательных действий, занимаясь восстановлением боеспособности подразделений», – говорится в сообщении.

Генштаб добавил, что украинским военным удалось нанести противнику значительные потери, «что заставило его отступить из ранее захваченных населённых пунктов Киевской области».

«На слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск. На донецком и таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата Мариуполя и Северодонецка, успеха не имеют. Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижению в направлении Запорожья и Кривого Рога враг не реализовал. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются наладить обеспечение», – заявили в Генштабе.

Не имея возможности добиться успеха, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины – Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Фото: Facebook

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