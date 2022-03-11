Шойгу признал удары по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске

Российские военные признали, что утром 11 марта нанесли удары по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.

Об этом сказал представитель минобороны России Игорь Конашенков, сообщает Укринформ.

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — заявил Конашенков.

Как сообщала Одесса News, в Ивано-Франковске утром 11 марта прогремели взрывы, система оповещения почему-то не сработала. Сейчас на месте происшествия работают военные и ГСЧС. Также город Днепр подвергся ракетным обстрелам, один человек погиб. Несколько взрывов прогремели в Луцке, выявлено двое погибших военнослужащих и шестеро раненых разной степени тяжести.

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