В ОП назвали взрывы в 3-х городах Украины продолжением разрушительной войны РФ

Разрушительная война России против граждан и больших городов Украины продолжается.

Этот факт констатировал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя в Тwitter серию новых взрывов, прогремевших в украинских городах.

«Большие города Украины снова подверглись сокрушительным ударам. Взрывы впервые прогремели в Луцке – в городе была прекращена работа двух котельных. Ивано-Франковск – три мощных взрыва. Днипро также атаковали. Разрушительная война России против обычных граждан и больших городов Украины продолжается», — отметил Подоляк.

Как сообщала Одесса News, в Ивано-Франковске утром 11 марта прогремели взрывы, система оповещения почему-то не сработала. Сейчас на месте происшествия работают военные и ГСЧС. Также город Днепр подвергся ракетным обстрелам, один человек погиб. Несколько взрывов прогремели в Луцке, жертв нет.

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