Скандал: Зеленский поздравил легенду Украины СМСкой

Офис президента решил поздравить знаменитого композитора, народного артиста Украины Игоря Поклада с днём рождения в мессенджере Viber.

Об этом жена композитора Светлана Поклад рассказала 8 декабря в Facebook.

«10 декабря 2021 года исполняется 80 лет Игорю Дмитриевичу Покладу. Начинаю перечислять,чего ни разу в жизни не делала… Народный артист Украины, лауреат государственной премии Украины, кавалер двух орденов «За заслуги», кавалер Ордена Ярослава Мудрого, лауреат премий Дмитра Луценка и Владимира Вернадского, кавалер орденов практически всех (кроме католической) церквей Украины… Это так,навскидку. Другого просто не помню… сегодняшнее утро меня добило…. Звонок в 11:00 … «Вас турбує офіс президента. Скажіть, будь ласка, в Вас Вайбер є?» Отвечаю — «так.А нащо?» «Президент привітав Ігоря Дмитровича з ювілеєм, написав листа. Ми його на Вайбер скинемо, а Ви вже роздрукуєте, добре?».

С возмущением супруга именитого композитора пишет далее: «Вот мы и догребли до момента,когда Поклада Президент СМСкой поздравляет….СМСкой! Президент! ПОКЛАДА!!!!!!!!! Я не знаю, есть ли у вас слова. У меня их нет. Точнее, они есть! И я могу сказать! Владимир Александрович! Это Вы своим друзьям можете СМС сообщением напомнить о мелочах! А мужа поздравляли все ЛИЧНО! По крайней мере звонком, телеграммой или адресом. Если были в стране! Не было — ехали помощники, министры с цветами и орденами!!! Но, видимо, Вам это не понять.Что именно?! Что Вы оскорбили! Что Вы унизили одного из самых великих людей этой страны! Хотя ещё в августе этого года с улыбкой клялись вспоминать о них, живущих, сегодня, а не после их смерти!!!!!! Но, видимо, Вам легче мёртвых награждать. Они Вам не ответят…».

Для справки. Поклад родился в 1941 году, он народный артист Украины, написал более 150 песен, в том числе «Дикі гуси», «Пісня про матір», «Моя Україна», музыку к более чем 10 фильмам.

В этом декабре три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – обратились к нынешнему главе государства с просьбой присвоить Покладу звание Героя Украины, учитывая его «колоссальный личный вклад в формирование культурного пространства Украины».

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