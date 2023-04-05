В иудейской общине Одессы начался праздник Песах

Сегодня вечером с зажжением пасхальных свечей у иудеев начинается праздник Песах.

Об этом сообщается на сайте Хабад Одесса.

Песах в этом году приходится на 5-8 апреля.

Песах — один из центральных праздников, посвящённый Исходу евреев из Египта. Название с иврита переводится как «пройти мимо». Так как фараон не хотел отпускать евреев из египетского рабства, Всевышний наслал на Египет свою «десятую казнь» — гибель всех первенцев. Но смерть не коснулась семей евреев — косяки их домов были отмечены кровью жертвенных ягнят.

А ещё Песах называют праздником пресных хлебцов: выход из Египта был настолько поспешен и стремителен, что людям не хватало времени ждать, пока сойдёт тесто для хлеба. В дороге они вынуждены были есть пресные хлебцы из муки, смешанной с водой. Поэтому во время Песаха иудеи едят только пресный хлеб (мацу), строго соблюдая инструкции Торы, которая категорически запрещает во время праздника иметь даже крошку хомеца — продукта, в котором содержатся зерновые, подвергшиеся закваске (хлеб, пиво и т.д.). От любого хомеца нужно обязательно избавляться.

В ночь на субботу евреи осуществляют особую трапезу — так называемый пасхальный седер («порядок»), во время которой читают «Пасхальную Агаду» — книгу, в которой говорится об истории исхода из Египта.

То, что евреи ставят на стол перед началом седера, является частью самой Агады, эта пища вплетена в повествование. На столе обязательно должен быть корень хрена (это напоминание о горечи рабства в Египте), харосет — смесь натёртого яблока с молотыми орехами, вином, сахаром и корицей, символизирующая тяжесть труда — глину, из которой евреи производили кирпич для фараона, зелень петрушки и сельдерея (надежда на будущее), зажаренный кусок баранины с косточкой (пасхального агнца, заколотого накануне исхода), варёное яйцо (жертвы, которые приносили в Храме), солёную воду, в которую погружают зелень (солёные слезы прошлого). Строгий и торжественный ритуал седера приписывает выпить ночью четыре бокала вина, есть хлеб бедности — мацу и закончить трапезу афикоманом — кусочком мацы, отложенным в начале седера.

Заканчивают празднование Песаха на восьмой день. В этот день читают утреннюю молитву, а также устраивают специальную «трапезу Мошиаха» — едят мацу и пьют четыре бокала вина.

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил еврейскую общину Одессы с Песахом, сказав, что «этот праздник символизирует выход еврейского народа из рабства и способность преодолеть самые тяжёлые испытания. Именно сквозь это проходит сейчас украинский народ – самое тяжёлое испытание войной. Сегодня мы празднуем не только освобождение еврейского народа, но и свободу каждого из нас, стремление жить на свободной земле. Пусть этот праздник наполнит ваши сердца счастьем и миром, а его светлые послания вдохновят на победу и новые достижения».

Редакция Одесса News сердечно поздравляет всю иудейскую общину с праздником Песах! Желаем, чтобы никогда не гас огонёк надежды в Вашей душе, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто дорог Вам. Хаг Песах самеах!

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod