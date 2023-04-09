Сегодня одесситы — христиане западного обряда празднуют Пасху

9 апреля Воскресение Христово празднуют католики, часть греко-католиков и протестантов, а также Финляндская Православная Церковь.

Пасха является самым древним и самым главным христианским праздником всего богослужебного года и приурочен он Воскресению Иисуса Христа. Для христиан этот день символизирует победу жизни над смертью, освобождение от тяжестей греха, переход из состояния несвободы в царство свободы и любви.

Согласно Евангелиям, после того, как Иисус пришёл в Иерусалим, был предан и казнён на кресте, а затем похоронен в пещере преданными учениками — Он воскрес. В воскресный день, придя к Его гробу жёны-мироносицы обнаружили, что место захоронения пусто. Вместо этого увидели ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. Вскоре одной из них явился Христос, которого она восприняла сначала за садовника, и сказал о своём воскресении. Радостная весть чрезвычайно быстро распространилась Иерусалимом, а затем и всей Иудеей.

Празднование Пасхи у западных и восточных христиан почти не отличаются в основных принципах празднования. Правда, дата празднования отличается. Обычно западные христиане встречают Воскресение Христово раньше, чем восточные, но иногда даты совпадают.

Праздничные богослужения католиков Одессы начались субботним вечером.

9 апреля Пасхальный концерт ансамбля “Sinfonietta” состоится в помещении Одесской реформатской церкви, а до 17 апреля Одесская лютеранская Кирха Святого Павла проводит Пасхальную ярмарку по адресу ул. Новосельского, 68. 9 апреля в 12.00 и 14.00 для детей будет проводиться праздничная программа-квест «Алиса в стране чудес». Торжественное открытие после праздничного богослужения 9 апреля, а в 18.00 Пасхальный концерт с участием Вероники Струк (орган), Анны Богач (сопрано), струнного квартета “Гармонии мира”.

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