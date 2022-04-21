Полиция призывает одесситов серьёзно отнестись к мерам безопасности на Пасху

Правоохранители просят верующих и священнослужителей не нарушать требований, установленных правовым режимом военного положения, действующего в Украине.

В частности, речь идёт о соблюдении правил комендантского часа, сигналов воздушной тревоги.

В то же время, полицейские готовы обеспечить правопорядок в местах проведения богослужений.

В воскресенье, 24 апреля, в Украине христиане восточного обряда будут отмечать Пасху, праздник Светлого Воскресения Христова. Национальная полиция готова к осуществлению усиленных мер обеспечения правопорядка вблизи храмов, на улицах и автодорогах во время празднования религиозных праздников.

Вместе с тем, следует помнить, что в условиях военного положения действуют определённые ограничения. В частности, расписание богослужений составлено с учётом комендантского часа. Кроме того, верующих просят учесть дополнительное время, необходимое на дорогу.

Также правоохранители призывают граждан и священнослужителей вести себя ответственно во время проведения религиозных обрядов, соблюдать ограничения, обусловленные военным положением, и не игнорировать сигналы «Воздушная тревога!» даже во время богослужений.

Как сообщала Одесса News, Россия отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить четырёхдневную гуманитарную паузу на Пасхальные праздники.

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