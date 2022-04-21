Россия будет убивать население Украины и на Пасху

Россия отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить четырёхдневную гуманитарную паузу на Пасхальные праздники для вывода гражданских лиц из Мариуполя и доставки гумпомощи в пострадавшие районы.

Об этом написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Тwitter.

«Антониу Гутерреш призвал установить с 21 апреля пасхальную гуманитарную паузу для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских лиц. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному этот яд регулярно терпеть», — заметил Кислица.

Заместитель российского постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал предложения о прекращении огня «псевдомиротворческими, лживыми и неискренними», заявив, что пауза дала бы Украине «передышку» для получения оружия.

«Так или иначе задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранения исходящих оттуда угроз для России обязательно будут выполнены», — резюмировал Полянский.

.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Как сообщала Одесса News, по мнению советника МВД Антона Геращенко, война с Россией может растянуться на многие десятилетия.

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